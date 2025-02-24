В Химках стартовала выставка «Мы этой памяти верны»

В преддверии Дня защитника Отечества в Химках открыли выставку «Мы этой памяти верны». Уникальные экспонаты военного времени можно увидеть в выставочном комплексе «Артишок», сообщает пресс-служба администрации округа.

Инсталляция школьных музеев представила гостям выставочного комплекса ценные экспонаты Великой Отечественной Войны, раритетные документы и трофеи специальной военной операции. На открытие выставки для посетителей провели экскурсию и познавательную историческую викторину.

«День защитника Отечества — это особый праздник, который объединяет все поколения. Он напоминает нам о мужестве, верности долгу и непрерывной связи героических традиций — от ветеранов, чьи подвиги навсегда вписаны в историю, до тех, кто сегодня защищает рубежи страны, и молодежи, которая учится ценить Родину», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Увидеть экспозицию может каждый желающий по адресу: Ленинский проспект, 2А (выставочный комплекс «Артишок»).

Открытие выставки стало частью цикла патриотических мероприятий «Во имя Отечества: Родина, подвиг, история». Для гостей выставочного комплекса «Артишок» подготовили кинопоказы, викторины, праздничные концерты и тематические экспозиции.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.