В Химках стартовал новый театральный сезон

В театре «Наш Дом» городского округа стартовал новый театральный сезон. На премьеру детского спектакля «Русалочка» по мотивам сказки Андерсена пришли более 500 жителей и гостей Химок. Спектакль поставили по программе проекта «Культура малой Родины», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гости театра «Наш Дом» стали свидетелями сложной судьбы главной героини спектакля — Русалочки, которая обменяла морскую жизнь и свой хвост на пару человеческих ног, чтобы быть вместе с любимым принцем. Так, юные зрители погрузились в загадочную и сказочную атмосферу жизни морских обитателей. Игру актеров дополнили яркие декорации, тематические костюмы и красочный грим в морской тематике.

Спектакль поставили по мотивам всемирно известной сказки детского писателя Ханса Криистиана Андерсена. Зрителями театральной постановки стали как юные жители старше восьми лет, так и взрослые.

Отметим, что театр работает уже 28 лет. Спектакли показывают на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Число постоянных зрителей увеличивается с каждым годом. Также в сентябре зрителям представят комедии «Любовь и карты» и «Ужин дураков», а также сказки «Аленький цветочек» и «Алладин и волшебная лампа». Расписание спектаклей можно узнать на официальном сайте театра «Наш Дом».

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