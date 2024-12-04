В Химках состоялась премьера уникального спектакля «Шум за сценой»

В театре «Наш Дом» в городском округе Химки состоялась премьера спектакля «Шум за сценой». Это первая в Подмосковье постановка с использованием приёма «театр в театре», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Перед началом спектакля перед зрителями выступила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская. Она отметила, что в рамках проекта «Мы первые» эта премьера стала не только ярким культурным событием для города, но и открыла новую страницу в театральной жизни всего региона.

«Для нашего театра этот спектакль не просто очередная постановка, а важный шаг вперёд, демонстрирующий его творческий потенциал и стремление к развитию. Успех представления подтверждает, что культурная жизнь в Химках активно развивается, и театр играет в этом важную роль», — рассказала Инна Монастырская.

Спектакль «Шум за сценой» — это комедия положений, автором которой является известный британский драматург Майкл Фрейн. Идея создания этой комедии зародилась у Фрейна, когда он наблюдал за закулисной жизнью во время постановки своей пьесы.

На сцене театра выступили как именитые актеры, так и молодые исполнители. Среди звезд — Евгений Крохин, Заслуженный артист Московской области, Сергей Чернов, дипломант I Московского международного театрального фестиваля «Премия Джигарханяна», и Владимир Красовский, дипломант XVI Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь». Вместе с ними на сцену вышли молодые актёры, что создало атмосферу взаимодействия поколений и позволило зрителям увидеть, как традиции театрального искусства передаются и развиваются.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что театр «Наш Дом» участвует в программе «Театры малых городов». Инициированная партией «Единая Россия», эта программа направлена на сохранение и поддержку муниципальных театров в городах с населением до 300 тысяч человек. Участие театра в этой программе позволяет не только финансировать новые постановки, но и укреплять материально-техническую базу театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.