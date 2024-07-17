В Химках состоится кинопоказ советской комедии 23 июля

В городском округе Химки проведут кинопоказ знаменитой советской комедии «Солдат Иван Бровкин». Также зрителям расскажут об истории создания художественного полнометражного фильма. Показ пройдет в выставочном комплексе «Артишок» 23 июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе просмотра зрители познакомятся со смешной, но то в тоже время трогательной историей советского кинематографа. Главный герой кинофильма — молодой деревенский житель Иван Бровкин. Все жители колхоза считают юношу бездарным. Ни в хозяйстве, ни в других домашних делах у Ивана ничего не получается. Юноша даже утопил новую машину председателя колхоза. Позже Иван уходит в армию. Будучи на службе, молодой человек пишет письма своей возлюбленной Любаше, — дочери председателя колхоза. Вскоре юноша меняется до неузнаваемости в лучшую сторону. Дальнейшая судьба героев зависит как от них самих, так и от непредсказуемой судьбы.

Кинопоказ пройдет в рамках встречи киноклуба «Иллюзион Родины» 23 июля в 11:00 в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект 2А. Вход для всех гостей мероприятия свободный.

В рамках проекта «Кинопарк» в Химках также проводят летние кинопоказы под открытом небом. Кинокартины радуют гостей парков жанровым разнообразием. Так, в каталог фильмов летнего кинотеатра вошли современные российские картины, анимационные фильмы, а также классика советского кинематографа.

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