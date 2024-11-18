В Химках сняли кадры новой кинокартины «Елки-11»

Городской округ Химки стал площадкой для съемок новогоднего многосерийного фильма «Елки», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Съемочная группа работала над созданием 11-й кинокартины на улице Маяковского. Химки покажут в очередном выпуске многосерийного фильма совсем скоро — кинокартина выйдет уже в середине декабря.

«Елки» — российская новогодняя комедийная серия фильмов. Кинокартина выходит ежегодно в преддверие новогодних праздников, начиная с 2010 года. Фильмы рассказывают о чудесах, которые случаются в канун всеми любимого праздника. В эти дни судьбы множества людей из разных уголков страны оказываются переплетены самым удивительным образом.

Сюжет новой кинокартины обещает быть не менее захватывающим, чем предыдущие части. В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, а также турецкий актёр Бурак Озчивит.

Отметим, Химки неоднократно становились площадкой для съемок фильмов. В городе проходили съемки сериала о хоккее «Молодежка. Новая смена», приключенческих фильмов «Последний богатырь», «Корень зла», спортивной драмы «Тренер», а также сериалов «Вампиры средней полосы» и «Горячая точка 2». А в усадьбе Середниково снимали один из сезонов мистического шоу «Битва экстрасенсов».