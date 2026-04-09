В Химках провели творческий вечер о баритоне Павле Лисициане

Литературная гостиная объединила читателей, активных жителей и ценителей классического искусства. С приветственным словом выступила муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Такие вечера — это возможность прикоснуться к настоящей культурной высоте. Павел Лисициан — артист мирового уровня, человек, который своим талантом прославил отечественную вокальную школу далеко за пределами страны. Его голос — это эпоха. Очень важно сохранять память о таких мастерах и знакомить с их наследием новые поколения», — подчеркнула Инна Монастырская.

Участники встречи говорили о судьбе Павла Лисициана — выдающегося оперного певца, обладавшего баритоном редкой красоты и глубины. На протяжении 26 сезонов он выступал на сцене Большого театра, исполнил около 1800 спектаклей и создал галерею ярких образов.

Гости услышали архивные записи его выступлений, обсудили вклад артиста в развитие оперного искусства и вспомнили ключевые этапы творческой биографии.

«Когда мы говорим о таких личностях, как Павел Лисициан, мы говорим о культурной мощи нашей страны. Искусство формирует мировоззрение, объединяет поколения и воспитывает чувство гордости за национальное наследие», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Лидер движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что подобные мероприятия направлены на развитие библиотек, домов культуры и театров, создание современных творческих пространств и поддержку культурных инициатив в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.