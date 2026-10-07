В Химках провели семейный праздник «Дары осени»

Семейный праздник «Дары осени» прошел 6 октября в парке Толстого в Химках. Жителей и гостей города ждали гастрономическая ярмарка, выступления артистов, мастер-классы и викторины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк Толстого в Химках 6 октября стал площадкой семейного праздника «Дары осени». Программа объединила сезонные угощения, ярмарку и развлечения для гостей всех возрастов.

В центре парка работала гастрономическая площадка с удмуртскими перепечами и ухой по старорусскому рецепту. На самоварной станции установили десять медных самоваров. В фермерских рядах представили сыры, мясные и рыбные деликатесы, мед, ягоды, грибы и сладости из разных регионов России.

На площадке парка аттракционов «Сказочный бор» провели тематические мастер-классы, иллюзионное шоу Матвея Волынца, выступления ансамбля «Жемчужина» и театра «Мечта». Гости участвовали в викторинах, беспроигрышной лотерее и розыгрыше трех главных призов. Праздник дал семьям возможность отдохнуть вместе и познакомиться с народными традициями.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.