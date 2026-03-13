Историческая лекция «1940 год. Окончание советско-финской войны» прошла 12 марта в доме культуры «Лунево» в Химках. Мероприятие открыла лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лекционный час собрал жителей городского округа, заинтересованных в изучении ключевых исторических событий. Участники обсудили последствия советско-финской войны, ее влияние на судьбы людей и дальнейшее развитие государств в историческом контексте.

Екатерина Калюжная подчеркнула значимость подобных встреч для сохранения исторической памяти и воспитания молодежи.

«Мы должны помнить уроки прошлого, чтобы строить мирное будущее», — отметила Калюжная.

Лидер движения общественной поддержки Александр Донсков подчеркнул, что знание истории формирует основы патриотизма и помогает обществу осознавать свою идентичность.

«Знание своей истории — это основа патриотизма и понимания своего места в мире. Осознание исторических событий формирует нашу идентичность и способствует сплочению общества вокруг общих ценностей», — подчеркнул Донсков.

Как отметил лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин, в Химках уже прошло более 2500 подобных встреч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.