В Химках проведут концерт ко Дню матери

Учащиеся и преподаватели школы подарят свое творчество главным людям в жизни каждого — своим мамам. Мероприятие проведут 29 ноября в 15:00 в концертном зале школы по адресу: ул. Чапаева, 6. Вход на концерт свободный.

«Праздник, посвященный матерям, — это не только цветы и поздравления, но и повод напомнить обществу об их ежедневных подвигах. О самопожертвовании и мужестве, которые они проявляют во все времена. Наш концерт — это дань уважения и благодарности за их безграничную любовь и силу», — отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Концерт будет посвящен материнскому подвигу в разные эпохи. Гостям расскажут, как в годы Великой Отечественной войны матери проявляли невероятное мужество, заботясь о детях под бомбежками, эвакуируя их в тыл и принимая чужих детей как своих.

«Сейчас огромное количество женщин по всей России организовывают волонтерские движения в помощь СВО, шьют и вяжут для наших бойцов, собирают и отправляют гуманитарные грузы. Они поднимают боевой дух воинов, согревают их душевным теплом, а порой и сами уходят на боевые позиции. Это и есть проявление великой материнской любви к своей Родине», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Концерт пройдет в рамках серии патриотических мероприятий, которые реализуются в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что ежедневно проводят тематические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий — шаг к формированию крепкого, сплоченного и осознанного общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.