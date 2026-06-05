В Химках прошла встреча с автором мультфильма о Цедрике

Творческая встреча с автором развивающих пособий и мультфильма о лемуре Цедрике состоялась 4 июня в школе «Флагман» в Химках. Мероприятие организовала учитель-логопед Ирина Канесева для учеников логопедических групп, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостем школы стала автор персонажа Цедрика Наталья Кротова. Лемур, придуманный и нарисованный ею, стал главным героем интерактивной программы для детей.

Ребята выполняли развивающие задания, участвовали в играх, общались друг с другом и узнавали новое. Встреча прошла в игровой форме и была направлена на развитие речевых навыков и познавательного интереса.

«Встречи с писателями и авторами развивающих пособий вдохновляют детей на чтение и учебу. Здорово, что в школе „Флагман“ организовали такое живое и полезное мероприятие для детей из логопедических групп», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Денис Беляев.

В завершение встречи Наталья Кротова передала школе развивающие пособия. Материалы будут использоваться педагогами в дальнейшей работе с учениками.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.