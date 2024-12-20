В Химках прошел вечер памяти композитора Владимира Шаинского

В Центральной детской школе искусств городского округа Химки провели вечер памяти, посвященный советскому и российскому композитору, народному артисту РСФСР Владимиру Шаинскому. Вместе с жителями, педагогами и учащимся школы творчество композитора обсудила директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Творчество Владимира Шаинского особо ценилось за возможность объединять людей, нести позитивные и патриотические идеи. Песни Шаинского воспитывают в детях чувство дружбы, доброты и любви к Родине. Его вклад в отечественную культуру стал примером того, как искусство может влиять на воспитание гражданских и нравственных ценностей», — рассказала Инна Монастырская.

Вечер начался с рассказа о жизни и творческом пути Шаинского, который провел лауреат премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» Антон Клименков.

На сцене прозвучали знаменитые песни Владимира Шаинского в исполнении учениц школы Анжелы Катунцевой и Людмилы Бормусовой. Их подготовила педагог Татьяна Духина. Музыкальные произведения Шаинского исполнил и преподаватель по классу труба Александр Козлов.

«Память о выдающихся личностях помогает воспитывать патриотизм, уважение к истории и культуре своей Родины. Это особенно актуально в условиях специальной военной операции, когда важно объединять общество вокруг общих ценностей и воспитывать в молодежи чувство национальной гордости и ответственности за будущее своей страны», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

В Химках реализуется масштабная патриотическая программа, направленная на укрепление связи между разными поколениями и воспитание любви к России и своему городу. Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что в рамках программы ежедневно проводятся различные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО и многое другое. За несколько месяцев было проведено более 500 встреч в разных микрорайонах Химок, в которых приняли участие тысячи жителей разных возрастов и интересов.

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