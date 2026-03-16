В Химках прошел конкурс электронного творчества «Весенний калейдоскоп»

Всероссийский открытый конкурс музыкально-электронного творчества «Весенний калейдоскоп» прошел 15–16 марта в центральной детской школе искусств Химок. В нем приняли участие юные музыканты и педагоги из разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральная детская школа искусств на два дня стала площадкой для выступлений солистов, ансамблей и педагогов, работающих в направлении электронного музыкального творчества. Конкурс открыла директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Эти два дня были наполнены невероятной энергией творчества. Мы увидели, как современные технологии органично вплетаются в музыкальное образование. География участников расширяется, а уровень подготовки конкурсантов растет с каждым годом», — отметила Инна Монастырская.

В первый день участники представили мультимедийные проекты и методические разработки. Также прошли прослушивания солистов и ансамблей, а завершили программу выступления крупных коллективов и номер солиста на электронном баяне. Во второй день на большой сцене школы выступили лучшие конкурсанты. Организаторы обеспечили участникам техническое оснащение и условия для индивидуального подключения инструментов.

«Электронное направление школы отмечает 30-летний юбилей, и конкурс стал отличным подарком к этой дате. Дети осваивают сложные инструменты и демонстрируют высокий уровень подготовки», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Лауреаты получили кубки и дипломы. Педагогам, подготовившим победителей, вручили сборник авторских аранжировок Александра Середы для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.