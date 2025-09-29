В Химках пройдет Всероссийский фестиваль академии Михалкова

1 октября в Химкинском драматическом театре «Наш Дом» пройдет Всероссийский спецпроект академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова — фестиваль одного дня «Русские классики. К 165-летию А. П. Чехова. Метаморфозы-2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В течение одного дня состоится серия открытых мероприятий. Одним из основных событий станет показ спектакля «Метаморфозы. Святая простота» в постановке главного режиссера Никиты Михалкова, режиссеров-педагогов Александра Ведменского, Софьи Куцерубовой и Тамары Разореновой. Спектакль-конструктор представит литературно-сценический коллаж рассказов А. П. Чехова «Святая простота», «Княгиня», «Злоумышленник», «Учитель словесности», «Драма», «Спать хочется», «Верочка», «Хороший конец».

В программу фестиваля включены лекции о жизни и творчестве А. П. Чехова «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности», подготовленные совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля. Затем будет показан документальный фильм «А. П. Чехов. Писатель на все времена», созданный Академией Н. С. Михалкова по заказу Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Также на открытый мастер-класс по мастерству актера театра и кино от театрального режиссера и педагога Академии Михаила Милькиса пригласят профессиональных актеров региона и студентов творческих вузов.

В рамках фестиваля откроется биографическая выставка «Чехов. Линия жизни», организованная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником «Мелихово». Экспозиция представит фотографии, документы, предметы изобразительного искусства.

Передвижной Фестиваль одного дня, посвященный русским классикам, проводится с 2018 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры» федерального проекта «Развитие искусства и творчества». Спецпроект охватил 30 городов России, общее количество участников мероприятий составило более 30 тысяч человек.

Организатор — АНО ДПО «Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Химки. Партнеры проекта: ГАУК МО «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», ФГБУК «Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля». Официальные партнеры проекта: ООО «СИМАМАРТ», ООО «Торговый дом «Посольство вкусной еды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.