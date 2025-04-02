С 7 по 9 апреля в Подмосковье состоятся финальные соревнования VIII сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии». Финальные испытания пройдут также на площадке ООО «Жостово», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Креативные индустрии — молодой, динамично развивающийся сектор экономики, создающий продукты и услуги на стыке культуры, искусства, технологий и предпринимательства. Это драйвер инноваций, объединяющий кино, театр, музыку, digital-медиа, дизайн, архитектуру, моду, гастрономию, урбанистику и многое другое.

Организатором направления «Креативные индустрии» в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» является Московский государственный институт культуры. Студенческая олимпиада стала флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», а в 2024 году вошла в национальный проект «Молодежь и дети». Миссия соревнований — содействие кадровому и культурному суверенитету России.

Тема сезона 2025 — «Работать и учиться в России». В этом году участники будут получать больше практико-ориентированных заданий от индустриальных партнеров олимпиады, что увеличит возможности для карьерного роста.

Партнером финальных состязаний стала Торгово-промышленная палата Московской области. В составе жюри — руководитель ТПП МО Денис Французов и эксперт Елена Каныгина. Их участие в мероприятии обеспечит связь образования с реальными запросами бизнеса.

Подмосковье — драйвер креативной экономики страны. Регион входит в число лидеров по развитию креативных индустрий. Здесь сосредоточены культурные кластеры, от традиционных промыслов, таких как Жостово, Гжель и другие, до современных арт-пространств, создана инфраструктура для творчества, организована поддержка инициатив: существуют программы грантов, работают акселераторы для творческих предпринимателей.

Олимпиада помогает выявить талантливых специалистов, которые будут формировать новый облик экономики региона.

В заключительный день, 9 апреля, финальные испытания пройдут на площадке ООО «Жостово». Это будет «Турнир креаторов», где участникам предстоит разработка инициатив по популяризации креативных индустрий Подмосковья. Работа на площадке предприятия традиционного народного промысла — живого символа связи прошлого и будущего — позволит исследовать успешное сочетание наследия и современных трендов. Для финалистов это возможность увидеть, как народные промыслы становятся частью креативной экономики, понять, как культурное наследие генерирует коммерческие проекты, и поработать на предприятии, где ручной труд сочетается с цифровым продвижением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.