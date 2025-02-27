В Химках пройдет фестиваль «Весна. Победа. Память»

В Химках проведут фестиваль-конкурс творческих коллективов «Весна. Победа. Память», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе округа.

Участники представят свои номера в вокальном, хореографическом и театральном искусстве. Победители получат призы.

Участником фестиваля может стать каждый желающий старше шести лет. Для этого необходимо записать видео своих талантов.

Победителей в номинациях «Вокальное искусство» и Хореографическое искусство» пригласят на участие в гала-концерте в театре «Наш дом». Его проведут 16 мая. Сильнейших в номинации «Театральное искусство» пригласят на церемонию награждения в выставочный комплекс «Артишок». Награждение пройдёт 15 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.