В Химках пройдет фестиваль к 165-летию Чехова от Академии Никиты Михалкова

В Химках в театре «Наш Дом» состоится фестиваль Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова «Русские классики. К 165-летию А. П. Чехова. Метаморфозы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль Академии Никиты Михалкова функционирует по принципу «один город — один день». За сутки жители Химок успеют проникнуться творчеством А. П. Чехова и расширить свои знания о нем. Также гости фестиваля смогут попробовать себя в актерской профессии и посмотрят уникальный спектакль Академии Н. С. Михалкова. Фестиваль будет радовать гостей 1 октября с 12:00 до 20:30.

Передвижной проект дает людям возможность увидеться с выдающимися профессионалами своего дела. В программе — лекции о жизни и творчестве Чехова «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности» и показ документального фильма «А. П. Чехов. Писатель на все времена», созданного Академией Н. С. Михалкова. Лекцию проведет Виктор Зайцев, заместитель заведующего отделом «Дом-музей А. П. Чехова» ГМИРЛИ имени В. И. Даля. А на мастер-классе «Импровизация как основа построения действия» режиссер Михаил Милькис расскажет о секретах мастерства актера театра и кино.

В фойе театра будет работать мобильная выставка «Чехов. Линия жизни», организованная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А. П. Чехова «Мелихово». В экспозиции представлены фотографии, документы и предметы изобразительного искусства, рассказывающие о таланте автора. Выставка отражает ключевые этапы жизни писателя: Таганрог, Москву, Мелихово и Ялту, а также поездку на Сахалин.

Спектакль «Метаморфозы. Святая простота» завершит фестивальный день. Постановка представляет литературно-сценический коллаж рассказов Чехова и выполнена выпускниками Академии Н. С. Михалкова под руководством Никиты Михалкова. Приглашения на показ получат школьники средних и старших классов, студенты, учителя и преподаватели, а также все желающие из числа творческой молодежи.

Фестиваль могут посетить все желающие. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Участие в мастер-классе: https://academynsm.timepad.ru/event/3572510/

Лекция «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности»: https://academynsm.timepad.ru/event/3572730/

Спектакль «Метаморфозы. Святая простота»: https://academynsm.timepad.ru/event/3572839/

Начало мероприятий в 12:00. Адрес: улица Калинина, дом 2, Химкинский драматический театр «Наш Дом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.