В Химках представят театральную постановку к юбилею Василия Шукшина 9 ноября

Драматический театр «Наш дом» городского округа Химки покажет на своей сцене комедийный спектакль «Шукшинские рассказы» к 95-летию великого писателя и режиссера Василия Шукшина. На один вечер гости окунутся в атмосферу русской жизни той эпохи. Мероприятие пройдет 9 ноября на большой сцене, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене представят пьесу, созданную режиссером-постановщиком Сергеем Метелкиным по рассказам Василия Шукшина. В центре внимания — человеческие истории. Веселые музыкальные зарисовки, в которых каждый герой по-своему справляется со своей проблемой, тронут зрителей до глубины души.

Представление начнется с порога. Гости театра попадут в мир уникальной русской глубинки, где каждый унесет с собой кадры с тематической фотозоны. Дамам, пришедшим в цветастых русских платках на плечах или красных туфлях и сапожках и мужчинам в красных рубашках, футболках или кроссовках — особый почет. В завершение праздника зрителей ждет чаепитие с баранками и конфетами.

Мероприятие пройдет 9 ноября на большой сцене театра «Наш дом». Начало в 18:00. Билеты можно приобрести на сайте театра.

В театре «Наш дом» представят десятки спектаклей в ноябре. С актуальной афишей можно ознакомится на официальном сайте (0+).

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