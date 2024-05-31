В Химках представили инициативы развития объектов культурного наследия

В городском округе Химки состоялось заседание Межведомственной рабочей группы Мособлдумы по вопросам сохранения, содержания, использования и популяризации объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

На территории усадьбы Середниково участники обсудили сохранение и развитие памятников истории и культуры, переданных в аренду или собственность.

В числе участников встречи — депутаты Московской областной Думы, представители профильных министерств, владельцы и арендаторы культурно-исторических объектов.

Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы Линара Самединова рассказала о том, какие вопросы решает рабочая группа.

«Наша группа создана для оказания содействия арендаторам и собственникам исторических объектов в вопросах сохранения культурного наследия. Конечно, наша глобальная задача — чтобы все подмосковные усадьбы стали настоящими местами притяжения жителей области и туристов», — поделилась Линара Самединова.

Во время заседаний Межведомственной рабочей группы владельцы и арендаторы не только обсуждают друг с другом различные аспекты вопросов сохранения культурного наследия региона, но и выдвигают свои инициативы по его развитию. Представители власти помогают им в решении имеющихся правовых, финансовых, имущественных и других проблем.

«Мы регулярно оказываем содействие в различных сферах. Помогаем наладить взаимодействие с областными министерствами и ведомствами, находим решения вопросов, связанных с подключением коммуникаций: газа, электричества, выступаем медиаторами в решении спорных моментов», — отметил руководитель рабочей группы, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

В усадьбе в Середниково, где проходило заседание, уже отреставрировали восемь построек и большую часть парка. В планах — построить гостиницу для удобства гостей и восстановить мост.

«Большой Каменный мост — это совершенно уникальное архитектурное сооружение, которое, к сожалению, разрушается. Для его восстановления необходимы средства, соразмерные с реставрацией усадьбы. И сегодня нам очень помогла рабочая группа в части формирования заявки на проведение необходимых мероприятий», — рассказал директор национального Лермонтовского центра в Середниково Михаил Лермонтов.

На заседании также присутствовали представители развивающихся усадебных комплексов — усадьбы Гребнево, Шаховского, Ляхово и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.