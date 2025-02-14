В Химках после капремонта открыли библиотеку в Левобережном

В Химках завершили капитальный ремонт библиотеки семейного чтения № 1 в Левобережном. В досуговом центре обновили интерьер, установили современное оборудование и создали удобное зонирование, сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновленная библиотека вмещает до 50 человек. Здесь появились современные мультимедийные экраны, удобные рабочие места и зоны для отдыха. Кроме того, расширен книжный фонд: теперь посетители смогут найти не только классическую литературу, но и современные издания по различным направлениям.

Дизайн библиотеки выполнен в экостиле. Здесь появилось больше света, деталей из древесины и природных оттенков. Также в новом пространстве установили эргономичные стеллажи и столы для работы за компьютером.

«Все помещения по проекту ремонта очень интересные. Несмотря на то, что площадь библиотеки небольшая, проектировщики достаточно грамотно провели зонирование. Нет ни одного нефункционального уголка. Ремонт нашей библиотеки — это отличный пример того, как можно превратить старое книгохранилище в современное культурное пространство», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Ранее в Химках после обновления открыли Подолинскую сельскую библиотеку. В ней установили современные стеллажи и удобную мебель. Кроме того, здесь появились современные компьютеры и зона коворкинга. Это позволит воплотить в жизнь идеи и проекты молодежи и взрослых, а также поможет жителям раскрыть свои таланты.

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