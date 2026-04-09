В Химках Подмосковья откроют выставку к 81-й годовщине Победы

Выставка «Путь к Победе» начнет работу 10 апреля 2026 года в Химкинской картинной галерее имени С.Н. Горшина. Экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и приурочена к 81-й годовщине Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлено более 40 произведений живописи и скульптуры, а также подлинные артефакты военного времени из фондов Музея Победы в Москве. Проект реализуется в рамках масштабной инициативы «Художники Победы».

Выставка выстроена как хроника ключевых событий 1941–1945 годов. Посетители увидят работы, посвященные битве за Москву и обороне Брестской крепости, блокаде Ленинграда, сражениям на Курской дуге и под Сталинградом, а также освобождению городов и встрече солдат, вернувшихся с фронта.

Свои произведения представили 30 художников военного поколения. Многие из них прошли фронтовыми дорогами, другие работали в тылу, но всех объединяет личный опыт пережитых событий. Дополняют художественные работы фронтовые медали и ордена, солдатский медальон, полевая сумка летчика и фляга бойца Красной армии.

Открытие состоится 10 апреля в 16:00. Экспозиция будет работать до 28 июня 2026 года по адресу: Московская область, Химки, ул. Московская, д. 15, здание администрации, 3 этаж. Возрастное ограничение — 0+.

