В Химках открылась выставка Эльзы Хохловкиной «Москва меняется»

сегодня в 18:02

В картинной галерее имени С. Н. Горшина в Химках открылась персональная выставка художницы Эльзы Хохловкиной «Москва меняется». Экспозиция будет работать до 29 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В картинной галерее имени С. Н. Горшина в Химках впервые представили работы Эльзы Хохловкиной. На открытии выставки «Москва меняется» присутствовала сама художница.

Экспозиция включает более 30 произведений, созданных с 1950-х по 2010-е годы. Посетители могут увидеть городские пейзажи, сюжетные композиции, натюрморты и портреты. Работы погружают зрителей в атмосферу воспоминаний о Москве, отражая авторский взгляд на столицу.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что галерея имени Горшина является одним из главных культурных центров города и регулярно проводит выставки федерального уровня. Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов поблагодарил руководство галереи и администрацию за возможность познакомиться с искусством рядом с домом.

Эльза Хохловкина — одна из старейших мастеров московской реалистической школы, член Союза художников России. Ее работы хранятся в коллекциях музеев и частных собраниях по всему миру.

Выставка открыта до 29 марта по адресу: ул. Московская, д. 15, 3-й этаж. Галерея работает с понедельника по четверг, в пятницу — до 17:00, выходные — суббота и воскресенье.

