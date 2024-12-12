В Химках открылась большая новогодняя выставка

В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки отрыли «Новогоднюю выставку». В экспозиции представлены работы Химкинского отделения союза художников Подмосковья. На картинах изображены зимние пейзажи, заснеженные деревни и города, а также новогодние сюжеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставке представлено 40 работ 17-ти художников. На белый холст живописцы перенесли всю красоту зимы: бескрайние просторы природы, заснеженные дома деревень и городов. Также на выставке представлены картины новогодней тематики. Работы выполнены в нескольких жанрах: пейзаж, портрет, анимализм и бытовой жанр — с использованием таких стилей, как классицизм, экспрессионизм и романтизм.

В эту субботу в выставочном комплексе проведут официальное открытие выставки, где гости смогут познакомиться с авторами картин. Встреча пройдет в 14:00.

Посетить выставку можно каждую неделю со среды по воскресенье, с 10:00 до 18:00. Выставка будет работать до 30 января. Вход — свободный.

Выставочный комплекс «Артишок» пользуется особой популярностью среди жителей и гостей округа. Только за осенний сезон его посетили более восьми тысяч человек. Экспозиция комплекса представлена в десяти тематических разделах, каждый из которых регулярно обновляют и дополняют новыми экспонатами.

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