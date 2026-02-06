В Химках откроют тактильные картины для незрячих в картинной галерее с 13 февраля

В Химкинской картинной галерее имени С.Н. Горшина с 13 февраля будут доступны тактильные картины для незрячих и слабовидящих гостей. Посетители смогут ознакомиться с трехмерными моделями четырех произведений из основной экспозиции: пейзажем «Зимний вечер» А.К. Саврасова, мариной «Крым. Парусник на море» Л.Ф. Лагорио, интерьером «Гостиная дома Трубецкого» В.Н. Кучумова и батальной сценой «Бой Пересвета с Челубеем» В.С. Пшеничникова.

Каждый макет будет сопровождаться NFC-меткой с названием картины, именем автора и кратким описанием. Проект реализован в рамках программы по развитию инклюзивной среды галереи. В дальнейшем планируется расширение коллекции тифлокартин и проведение специализированных экскурсий и мероприятий для людей с нарушениями зрения.

Инициатива стала возможной благодаря грантовой поддержке программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт». Галерея имени Горшина хранит коллекцию произведений русских художников XIX–XX веков, основанную профессором Сергеем Николаевичем Горшиным. Сегодня в собрании насчитывается более 16 тысяч музейных предметов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.