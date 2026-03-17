В Химках определили победителей областного конкурса музыкантов

Областной конкурс юных музыкантов прошел 17 марта в детской школе искусств имени Верстовского в Химках. В нем приняли участие более 280 исполнителей из 22 городов Подмосковья, конкурс посвятили 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году конкурс собрал рекордное число заявок. На заочном этапе жюри оценило видеозаписи выступлений, после чего в очный тур прошли 142 финалиста в возрасте от 9 до 17 лет.

Конкурс провели в четырех номинациях: соло, концертмейстерский класс, камерный ансамбль и фортепианный ансамбль. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки. Лауреатами первой степени стали 14 человек, второй — 22, третьей — 25.

Особенно успешно выступили представители Химок — они завоевали награды во всех четырех номинациях.

«Победы наших музыкантов — это не случайность, а результат целенаправленной политики. Мы укрепляем материально-техническую базу школ искусств, поддерживаем педагогов и даем детям возможность проявить себя. Химчане в четырех номинациях — яркое подтверждение правильности выбранного курса», — отметила депутат Юлия Мамай.

Для лауреатов и финалистов организуют торжественную церемонию награждения. Победителям вручат дипломы и кубки, а финалистам — памятные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.