В Химках наградили работников культуры

Торжественное мероприятие ко Дню работника культуры прошло 25 марта в Химках. Лучших специалистов отрасли отметили за вклад в развитие округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках трудятся сотни работников культуры — музыканты, библиотекари, музейные сотрудники, преподаватели школ искусств, артисты и организаторы мероприятий. С профессиональным праздником их поздравили глава округа Инна Федотова и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

«Поздравляю наших талантливых, креативных и преданных своему делу сотрудников сферы культуры в Химках — искусствоведов, музыкантов, библиотекарей, ведущих, танцоров и музейных специалистов. Спасибо за ваш труд, преданность делу и вклад в развитие нашего общества. Вы делаете мир ярче, глубже и человечнее», — отметила Инна Федотова.

На встрече наградили лучших представителей отрасли. Среди них — директор ЦДШИ, депутат Инна Монастырская и директор ДК «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Для меня большая честь быть частью профессионального сообщества, которое ежедневно создает культурную среду нашего города. Мы работаем для людей и видим, как культура объединяет, вдохновляет и помогает раскрывать таланты. Такие награды — это признание труда всей нашей команды», — подчеркнула Алина Шалимова.

Особое внимание уделили преподавателям школ искусств, чьи ученики становятся победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов. В округе более 600 специалистов ежедневно развивают творческий потенциал детей.

В регионе модернизируют дома культуры, библиотеки и школы искусств. Сотрудники отрасли получают меры государственной поддержки, включая выплаты и компенсации для специалистов, работающих в малых городах и сельской местности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.