В Химках 11 июня откроют выставку «Русский мир»

Выставка «Русский мир» откроется 11 июня в 13:00 в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. В экспозиции представят работы в технике горячего батика заслуженного работника культуры РФ Татьяны Чагоровой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В основе экспозиции — произведения, выполненные в технике горячего батика. Этот древний способ росписи по ткани требует высокой точности и терпения: мастер наносит воск на ткань, создавая барьер для краски, что позволяет добиться сложных орнаментов и плавных цветовых переходов.

Источником вдохновения для Татьяны Чагоровой становятся древние цивилизации, культура и эпос разных народов. В своих работах художник переосмысляет эти образы через призму русских традиций. В день открытия гости смогут встретиться с автором и узнать больше о замысле произведений.

«Выставка Татьяны Чагоровой — разговор о традиции, корнях и культурной памяти. Такие проекты важны, потому что они помогают почувствовать связь поколений и увидеть, как народная культура живет в искусстве современников», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Познакомиться с экспозицией и оценить мастерство художника можно будет до 28 июня.

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