В Госдуме призвали приравнять появление геев* на сцене к пропаганде ЛГБТ*

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что некоторые знаменитости до сих пор выступают за защиту нетрадиционных ценностей. Он считает, что нахождение гомосексуалистов* на сцене нужно приравнять к пропаганде ЛГБТ*, сообщает «Абзац» .

«Дело даже не в сцене. То, что они транслируют такой образ в социальных сетях, уже является пропагандой ЛГБТ*. Я считаю, что каминг-ауты и заявления о своей ориентации уже можно счесть пропагандой», — заявил Матвейчев.

Он подчеркнул, что, если при этом человек поет на сцене, то всем сразу становится понятен посыл его композиций. При этом в песне необязательно должна быть открыто заявлена пропаганда нетрадиционных ценностей.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

