В Госдуме предложили штрафовать артистов на гонорар за мат со сцены на концертах

Музыкантов нужно штрафовать за мат со сцены на размер гонорара, а в сети контент с нецензурной лексикой блокировать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Нужно добиться, чтобы те исполнители, которые исполняют свои песни в публичном поле использую мат, для начала платили огромные штрафы. Чтобы штраф был равен размеру гонорара. Например, собрал „Лужники“, и у тебя гонорар 5-10 млн, ты поешь песни-материшься — весь свой гонорар передай в бюджет РФ», — сказал Свинцов на пресс-конференции на тему: «Выходите бесы: Как запрет на мат в интернете коснется музыкальной индустрии?».

Он подчеркнул, что данные средства пойдут на строительство больниц и дорог. Если же артисты публикуют контент с нецензурной лексикой в Сети, то их следует блокировать.

Депутат Госдумы отметил, что из публичной ротации нужно исключить музыкальные композиции, содержащие нецензурные выражения. Он призывает авторов таких произведений заменить обсценную лексику на ее литературные аналоги. В пример Свинцов привел фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова, чьи песни в культурном варианте, допускаются до федеральных телеканалов.

