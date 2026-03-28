В городе Пушкино впервые провели всероссийскую «Ночь театрального искусства»

В Пушкинском музыкально-драматическом театре прошла Первая всероссийская акция «Ночь театрального искусства» — вечер, в котором сцена не знала пауз, а зрительный зал не спешил расходиться. Акция была приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Художественный руководитель театра Борис Урецкий отметил, что событие стало частью общероссийской инициативы Союза театральных деятелей России под руководством Владимира Машкова. Сегодня театры по всей стране открыли двери для зрителей бесплатно и подготовили собственные программы — от экскурсий до концертов и спектаклей. В Пушкине решили соединить все сразу: провести экскурсии по театру, а затем — большой концерт, объединивший оперу, оперетту и мюзикл.

Борис подчеркнул, что в программе постарались собрать как узнаваемые номера, так и новые для публики произведения. Он уточнил, что на сцене прозвучала музыка Джона Кандера, Имре Кальмана, Исаака Дунаевского и Жана Жильбера, а также фрагменты популярных мюзиклов. Кроме того, к вечеру присоединились артисты Ивантеевского драматического театра, которые представили чеховский рассказ «Длинный язык».

Концерт действительно получился разноплановым. Зрители услышали «Дуэт кошек» Россини в исполнении Светланы и Екатерины Деркач, дуэт Фомы и Филиппа из «Вольного ветра» Дунаевского, а также номера из «Нотр-Дам де Пари» — «Ave Maria».

На сцене звучали арии и дуэты из «Графа Орлова», «Сильвы», «Моей прекрасной леди», «Джекилла и Хайда», «Ромео и Джульетты» и «Идиота».

Отдельное внимание публики привлекли «Куплеты Попандопуло» из «Свадьбы в Малиновке», дуэт «Пупсик», а также номер «Беспонтовый бес» в исполнении Романа Бакке .

По словам художественного руководителя, подобный формат для театра не в новинку: похожие программы здесь делали и раньше, однако теперь акция получила всероссийский масштаб. Он добавил, что «Ночь театрального искусства» планируют проводить ежегодно, каждый раз наполняя ее новой программой и сюрпризами для зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

