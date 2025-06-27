В Горках Ленинских завершается фестиваль «Каникулы»

5 и 6 июня в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье состоится финал культурного фестиваля «Каникулы» от продюсерской компании Ильи Авербуха. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фестивальные мероприятия проходили весь июнь в формате уикендов и объединяли спортивные и культурные программы, спектакли, лекции и отдых на свежем воздухе. Перед гостями фестиваля выступала актриса и писательница Елизавета Арзамасова, которая познакомила маленьких посетителей с героем цикла своих книг Костиком из Солнечного переулка. Мастерская Брусникина и театр «Практика» представила зрителям постановку «Хорошо, что я такой», а в музыкальной программе фестиваля выступили воспитанники «Академии Игоря Крутого», группа «Твое далеко», исполнители Максим Свобода и Ксения Минаева.

«Хочется сказать большое спасибо Министерству культуры и туризма Московской области за поддержку этой идеи. Мы открыли для себя новую страницу в организации летних фестивалей и очень надеемся, что этот проект станет «первой ласточкой» и что в следующем году мы снова встретимся с вами, а сейчас хочется всех пригласить на наш финал, к которому мы все вместе шли с первого июня. Ждем абсолютно всех!» — сказал режиссер и продюсер фестиваля «Каникулы» Илья Авербух.

На финальные выходные запланирована насыщенная культурная и развлекательная программа для взрослых и детей.

5 июля посетителей ждет спектакль «Красная шапочка» от театрального объединения Озеро. Гоша Мнацаканов, режиссер и выпускник ГИТИСа, представит современную интерпретацию сказки. В постановке примут участие Таисия Вилкова, Владимир Комаров, Дмитрий Кучин и другие.

На 6 июля запланирован большой живой концерт с участием Ульяны Мамушкиной и инди-поп группы «Обе Две». Хедлайнером вечера станет группа Uma2rman. Режиссером всего фестиваля выступает Илья Авербух.

Помимо театральной и музыкальной программы будут организованы мастер-классы по росписи дерева, коллажу и созданию картин из ткани, квесты для детей, а на площадке лектория пройдут беседы об экологии, археологии и бизнес-образовании.

«Большое количество гостей из Москвы, Московской области и других регионов является подтверждением высокого уровня и хорошей организации фестиваля. Фестиваль «Каникулы» не только служит популяризации традиций загородного летнего отдыха и здорового образа жизни, но и позволяет увидеть «Горки Ленинские» как территорию, замечательно подходящую для активного семейного отдыха», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Билеты на фестиваль в продаже.

От станции метро «Домодедовская» до музея-заповедника «Горки Ленинские» организован бесплатный автобусный трансфер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.