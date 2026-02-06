В «Горках Ленинских» 21 февраля сожгут самое высокое чучело Масленицы в Подмосковье

21 февраля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет Главная Масленица России, где планируют установить рекорд по высоте чучела Масленицы. Праздник объединит около 7 тысяч гостей и будет посвящен Году единства народов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главная Масленица России состоится 21 февраля в музее-заповеднике «Горки Ленинские». В этом году традиционное чучело Масленицы будет выше пятиэтажного дома, что станет новым рекордом. Кульминацией праздника станет сожжение самого большого чучела, которое создавали около трех недель. Артисты конного театра подожгут его одновременно из нескольких костров после большого представления.

С 16 февраля в музее начнется масленичная неделя с семейными и этнографическими программами. Посетители смогут узнать о традициях празднования Масленицы в дворянской и купеческой среде, принять участие в интерактивных мероприятиях, мастер-классах и спектаклях для детей. Все детские и семейные зоны будут бесплатны для обладателей билета на Масленицу.

В этот день в «Горках Ленинских» введут собственную «валюту» — 1 рублин, которую можно заработать в шуточных и силовых испытаниях и обменять на сувениры и подарки. Гостей ждут традиционные забавы, катание на санях, ледяная горка, а также музыкальная программа с участием фолк-коллективов и артистов.

На территории будет работать блинный рынок с двухметровой сковородой и национальными блюдами. Начало праздника в 12:00. Подробности и билеты доступны на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.