Депутат Драпеко осудила идею о замене Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»

Зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что замена Лии Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы» с помощью дипфейка другой актрисы является неприемлемой, сообщает Инфо24 .

Ранее активист Виталий Бородин заявил, что Ахеджакову нужно убрать из культового советского новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» из-за высказываний актрисы о СВО. Более того, он считает, что народную артистку России стоит признать иноагентом.

В связи с этим возникло предложение внести изменения в эту классическую ленту, заменив лицо Ахеджаковой на дипфейк с изображением Елизаветы Боярской, которая исполнила главную роль в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» в 2007 году. По мнению Драпеко, такие изменения недопустимы.

«У нас есть законодательство, которое охраняет права, в том числе и исполнителей. Поэтому, я думаю, этого делать не надо», — отметила депутат Госдумы.