В Эрмитаже начали реставрацию одной из самых значимых картин музея

Стоит отметить, что полотно было написано художником Карло Дольчи, представителем флорентийской школы второй половины XVII века. В 1915 году произведение приняли в музее вместе с коллекцией императрицы Жозефины. В пресс-службе музея заявили, что исследователи предполагают, что полотно украшало интерьер храма Святой Екатерины Сиенской во Флоренции.

Для музея это произведение искусства является особенно важным. Католическая святая традиционно считается в заведении покровительницей.

В ходе реставрации полотну должны вернуть глубину цвета, выразительность мазков кисти мастера и нежность оттенков. На данный момент эти прелести скрываются под слоем пожелтевшего лака. Работы будет проводить художник-реставратор второго уровня квалификации Сергей Николаевич Богданов при поддержка бренда ювелирных украшений Parure Atelier.