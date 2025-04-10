В Электростали состоялся большой концерт классической музыки

В программе концерта в первом отделении были представлены выступления камерных ансамблей Детской музыкальной школы городского округа Электросталь и Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина. Во втором отделении свою программу исполнил Симфонический оркестр колледжа, художественным руководителем и дирижером является Евгений Волчков.

Концерт прошел на одном дыхании и стал настоящим праздником музыки как для участников концерта, так и для зрителей.Каждый номер — это результат кропотливой и упорной работы талантливых учеников и их преподавателей. Гости услышали большое разнообразие музыкальных инструментов и классических произведений, и благодарили музыкантов за каждое выступление бурными аплодисментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.