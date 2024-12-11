В Электростали состоится общеобластное мероприятие «Парки. Баранки»

В эту субботу, 14 декабря, на территории парка «Авангард» состоится праздничное мероприятие «Парки. Баранки», посвященное Международному дню чая. В этот день посетителей ждет насыщенная интересная программа, уютная и теплая атмосфера с чаепитием и угощениями для всех желающих, передает пресс-служба администрации Электростали.

В 12:00 на площадке около павильона откроется самоварная станция «Неслучайная встреча». В 13:00 переместимся в теплый павильон, где для гостей выступят творческие коллективы города с яркой концертной программой. А в 14:00 в кафе «Аура» пройдёт кулинарный мастер-класс «Не только чай» от шеф-повара, где участники будут учиться готовить греческий салат и ароматный глинтвейн.

Праздничная программа будет интересна как юным посетителям, так и взрослым. Это замечательная возможность провести субботний день вместе с семьей.

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