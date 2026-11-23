Юные музыканты из Электростали, Богородского округа и Черноголовки выступили 21 ноября на XV городском фестивале детского творчества «От сердца к сердцу», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел в субботу, 21 ноября, в Детской музыкальной школе имени Ж. И. Андреенко в Электростали. Проект в пятнадцатый раз объединил юных исполнителей, помогая им раскрывать способности и получать опыт публичных выступлений.

В этом году участниками стали воспитанники музыкальных школ Электростали, а также дети из Богородского городского округа и Черноголовки. Они представили подготовленные номера и продемонстрировали мастерство игры на инструментах. Зрители встречали каждое выступление теплыми аплодисментами.

Для многих ребят фестиваль стал важным шагом на пути к большой сцене. Участники учились держаться перед публикой и справляться с волнением. По оценке педагогов, такие встречи дарят детям радость творчества и укрепляют уверенность в себе. За годы проведения фестиваль стал одной из традиций культурной жизни города.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.