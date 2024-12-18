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В Электростали прошло закрытие XXII Московских областных Рождественских чтений, которые представляют собой важное событие в области образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания и других сфер церковной и общественной жизни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В период с ноября по декабрь 2024 года в Электростали прошли XXII Московские областные Рождественские образовательные чтения, посвященные теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

С приветственными словами к участникам обратились помощник Благочинного церквей Богородского округа протоиерей Олег Волков и начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Елена Ивановна Митькина, которые также вручили награды всем участникам.

За их плодотворный труд и успешную деятельность в области духовно-нравственного воспитания и образования молодежи священнослужители, директора и педагоги образовательных учреждений города были удостоены Благодарственных писем и грамот от Управления образования.

В рамках мероприятия гостей порадовали трогательные выступления танцевальных и вокальных коллективов, а также театральные постановки.

Особое внимание гостей привлекла Рождественская выставка, которая была организована воспитанниками дошкольных отделений и учениками образовательных учреждений города. Выставка посвящена темам «Православные святые — защитники Русской земли» и «Светлый праздник Рождества».

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