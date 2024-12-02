В Электростали прошел традиционный фестиваль новогоднего творчества

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В Электростали в культурном центре имени Н. П. Васильева состоялся VIII открытый городской конкурс-фестиваль новогоднего творчества «Елки-палки». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это мероприятие объединило артистов из Электростали и других городов Московской области. На сцене культурного центра выступили талантливые коллективы, которые исполнили свои самые яркие номера. На конкурсе было представлено три номинации: вокал, хореография и декоративно-прикладное творчество.

По итогам выступлений ведущие фестиваля — Дед Мороз и Снегурочка наградили участников дипломами лауреатов I, II и III степени и обладателей гран-при.

Главную награду — гран-при получили: Олеся Лазарева из Хореографического коллектива «Kids» и трио «Балагуры» (Александр Герасим, Никита Купцов, Никита Егоров) из Детской музыкальной школы.

Участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли заслуженный работник культуры Московской области, руководитель хореографического коллектива «Фокси» — Марина Александровна Бурец; почетный работник культуры Мурманской области и руководитель Ансамбля народной песни «Полянка» и Ансамбля народной песни «Певуньи» — Галина Васильевна Плюсова и заведующий структурным подразделением «Культурный центр имени Н. П. Васильева» — Татьяна Игоревна Сорокина.

Мероприятие проходило в рамках проекта «Дружное Подмосковье».

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