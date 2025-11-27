В Электростали прошел праздничный концерт ко Дню матери

Открывая торжественную часть, первый заместитель Главы г. о. Электросталь Вадим Бахматов обратился к зрителям с теплыми словами поздравлений. Со сцены прозвучали искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия всем мамам. Присутствующих также поздравил заместитель председателя Совета депутатов Эрленд Гурский.

Во время мероприятия благодарностями наградили общественные организации, помогающие семьям и детям. Особое внимание уделили мамам и женам наших Героев, которые сейчас выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Также поздравления прозвучали и для многодетных матерей города.

Особую трогательность мероприятию придала душевная акция. Накануне праздника Культурные центры запустили акцию — «Мамы Электростали»: каждый мог открыть свои фотогалерею и альбомы, вспомнить теплые моменты рядом с мамой и прислать фотографию в аккаунт Культурных центров. Полученные фотографии были добавлены в трогательный видеоролик, который транслировался во время мероприятия.

Творческие коллективы города порадовали зрителей своими лучшими вокальными и танцевальными номерами. Зажигательные и лирические композиции создали неповторимую атмосферу праздника, наполненную радостью, светом и позитивными эмоциями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.