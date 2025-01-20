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В Электростали прошел концерт «Волшебник изумрудного города» с участием Александра Олешко

В городском округе Электросталь в Доме культуры имени Карла Маркса состоялся показ литературно-музыкальной композиции «Волшебник изумрудного города», основанной на сказке Александра Волкова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Центра развития специальных проектов и администрации городского округа Электросталь.

Заслуженный артист России Александр Олешко, в сопровождении ансамбля солистов Московского музыкального общества под руководством Евгения Волчкова, перенес зрителей в мир волшебной сказки.

Кроме того, художница Лилия Чистина создавала необычный песочный анимационный мультик прямо на глазах у публики.

«Уверена, что зрителям понравилось представление. Благодарю всех организаторов за еще один подарок электростальцам» — поделилась в своих социальных сетях Глава г. о. Электросталь Инна Волкова.

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