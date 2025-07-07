В Электростали прошел фестиваль йоги

В минувшие выходные в электростальском парке «Авангард» состоялся масштабный фестиваль йоги. Для всех, кто интересуется здоровым образом жизни, физическими и духовными оздоровительными практиками, организаторы подготовили разнообразную программу. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение почти пяти часов на центральной площадке фестиваля проходила презентация различных направлений и практик йоги, позволяющих улучшить самочувствие, обрести душевное равновесие и гармонию с окружающим миром. Для прекрасных дам был даже организован необычный йога-девичник. В это же время на аллее у павильона парка все желающие могли понаблюдать за медитацией с музыкальными инструментами — бубном и гонгом.

Большой интерес у гостей фестиваля вызвал концерт мантра-йоги, проходивший в павильоне «Авангарда». Музыканты проекта «Йога звука» познакомили зрителей с разными видами мантр — особых духовных песнопений на санскрите, рассказали о том, как правильно их исполнять и какое воздействие они могут оказать на состояние человека. Также все желающие смогли попробовать бурфи — популярные индийские сладости, изготовленные из натуральных продуктов.

Бесплатные занятия йогой включены в еженедельное расписание парка «Авангард», поучаствовать в них могут все желающие, независимо от уровня подготовки.

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