В Электростали открылась выставка «Красота земная»

Основной тематикой представленных работ является пейзаж, с преобладанием лирических и городских мотивов, запечатленных в различные времена года. В картинах отображены ландшафты волжских просторов, Подмосковья, Кавказа, Выборга, Болхова, Еревана.

В экспозиции представлены работы, выполненные в разнообразных техниках. Здесь можно увидеть произведения, созданные с использованием масла, пастели, акварели, акрила, а также смешанных техник. На выставке присутствуют работы как профессиональных художников, так и молодых авторов. Среди представленных работ — произведения заслуженного художника РФ Александра Махоткина, заслуженного работника культуры РФ Геннадия Самоходкина, заслуженного работника культуры Московской области Алексея Колосова. Рядом с их шедеврами экспонируются работы молодых художников — Ольги Блохиной, Алены Ждановой и других талантливых участников.

В рамках торжественного открытия выставки с приветственным словом к авторам и гостям обратился заместитель Главы г. о. Электросталь Сергей Бобков. Председатель Товарищества, член Союза художников России Татьяна Вильде представила зрителям авторов и их работы, рассказав о концепции выставки. Украшением вечера стало выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов, педагога Детской музыкальной школы, гитариста Сергея Дедова.

Выставка «Красота земная» открыта для всех желающих до 10 января. Посетить ее можно по адресу: пр-кт Ленина, д. 36 (Центральная городская библиотека имени К. Г. Паустовского). Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.