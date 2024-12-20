В Электростали открылась выставка декоративно-прикладного искусства

В выставочном зале имени О. А. Коняшина Электростали состоялось открытие выставочного проекта «Декоративно-прикладное искусство Подмосковья» совместно с Московским областным отделением союза художников России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка представляет работы профессиональных художников в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Мастера используют керамику, текстиль, дерево, стекло, металл и другие материалы для создания предметов быта, мебели, посуды, аксессуаров и декора. Эти предметы сочетают в себе практичность и эстетическую ценность, демонстрируя красоту и пользу декоративно-прикладного искусства.

На открытии с речью выступили председатель секции ДПИ МОО СХР Владимир Аинцев, члены союза Юрий Богачев и заслуженный художник РФ Виктор Неплюев.

Яркой частью открытия стало выступление Лауреата областных конкурсов, ансамбля народной песни «Бажоный сказ» и солистки Дарьи Артеменко.

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