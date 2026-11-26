Выставка Геннадия Самоходкина будет работать с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года. В экспозиции представят произведения, выполненные в традициях русской реалистической академической школы и посвященные Родине, ее природе и людям.

Геннадий Самоходкин — член союза художников России, заслуженный работник культуры Московской области и почетный житель Электростали. С 1967 года вместе с супругой Надеждой Лаврентьевой он стоял у истоков создания Детской художественной школы Электростали. Художник посвятил педагогической работе более 50 лет и внес значительный вклад в культурное наследие города.

Посетить выставку можно с 11:00 до 20:00 по адресу: проспект Ленина, д. 2, корп. 4. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.

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