В Электростали назвали победителей конкурса «Гитара по кругу»

Финал XVII открытого городского молодежного конкурса авторской песни «Гитара по кругу» прошел 22 марта в культурном центре имени Н.П. Васильева в Электростали. Победителей в трех возрастных группах определило профессиональное жюри по итогам конкурсных выступлений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале выступили участники, прошедшие отборочный тур. Конкурс объединил исполнителей, авторов и любителей живой гитарной музыки. Финалисты представили как известные композиции, так и собственные произведения, продемонстрировав высокий уровень мастерства и оригинальность.

По итогам прослушиваний лауреатов первой степени определили в трех возрастных группах. В первой группе в номинации «Исполнитель» победил Виктор Вострухин, в номинации «Дуэты и ансамбли» — вокальный коллектив МОУ «Гимназия «Новое поколение». Во второй группе лауреатами стали София Говорухина-Макаренко в номинации «Исполнитель», ансамбль «Три в одном» в номинации «Дуэты и ансамбли», а также Валерия Чекоданова в номинации «Автор». В третьей возрастной группе в номинации «Исполнитель» победила Дарья Артемьева.

Специальный приз зрительских симпатий получила Алиса Бессонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.