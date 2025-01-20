В Электростали наградили победителей конкурса-выставки «Рождественские фантазии»

В Музейно-выставочном центре городского округа Электросталь состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального конкурса-выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Рождественские фантазии», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом событии приняли участие ученики школ города.

С каждым годом конкурс набирает все большую популярность, вдохновляя молодых художников на создание уникальных произведений и оригинальных работ, которые передают атмосферу волшебства и тепла рождественского праздника.

И в этом году выставка не стала исключением: на ней было представлено огромное количество работ, которые демонстрировали разнообразие стилей и техник.

Победители и призеры конкурса были торжественно награждены дипломами, что стало дополнительным стимулом для их дальнейшего творческого развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.