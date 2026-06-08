В Электростали фестиваль «Казачий хутор» собрал 4000 гостей

Областной фестиваль «Казачий хутор» прошел 7 июня в парке «Авангард» в Электростали и собрал более 4000 человек. Гости посетили концерты, мастер-классы и историческую выставку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк «Авангард» во второй раз стал площадкой для областного фестиваля «Казачий хутор». На сцене выступили творческие коллективы с народными песнями и танцами. Особый интерес вызвали показательные выступления казаков, которые продемонстрировали мастерство владения шашкой.

В течение дня работали творческие мастер-классы. Участники изготавливали поделки из еловых иголок, расписывали игрушки, занимались плетением и лепкой из теста. Для гостей также организовали фотозоны в казачьем стиле.

Отдельной частью программы стала выставка оружия, старинных монет и исторических артефактов. Экспозиция позволила посетителям познакомиться с элементами казачьей культуры и быта. В фестивале приняли участие казаки и кадеты из Электростали, Наро-Фоминска, Тулы, Щелкова, Каширы, Павловского Посада и Ногинска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.