В Электростали 21 ноября состоится фольклорный концерт

Традиционная русская культура является достоянием нашей страны. Во все времена песни звучали на Руси под различные инструменты: гармонь, балалайка, гусли. Также традиционные песни нередко сопровождались плясками, кадрилями и игровыми хороводами. На сцене большого зала дворца культуры прозвучат лирические и плясовые песни. Гости мероприятия познакомятся с фольклором разных областей России, а также детским фольклором.

В этот вечер для зрителей выступит народный хор специальности «Сольное и хоровое народное пение», фольклорный ансамбль «Ладаница», образцовые коллективы «Ансамбль русской песни «Тириришник» и «Ансамбль русской песни «Неждана», а также ансамбль народной песни «Русские потешки».

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Карла Маркса, д. 9. Начало концертной программы в 18:00, вход свободный.

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