Городская выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Рождественские фантазии» стартовала 18 декабря в Выставочном зале имени О.А. Коняшина в Электростале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Нового года и Рождества в Электростале открылась выставка-конкурс «Рождественские фантазии». Мероприятие проходит в Выставочном зале имени О.А. Коняшина и объединяет юных талантов образовательных учреждений городского округа.

В этом году организаторы расширили формат, впервые проведя два городских конкурса: конкурс детского рисунка и конкурс елочной игрушки. Экспозиция включает яркие и эмоциональные работы, отражающие детское восприятие зимних праздников. Каждый рисунок — это отдельная история, а поделки — шары, снеговики, ангелочки и сказочные персонажи — отличаются оригинальностью.

Выставка будет работать до 11 января 2026 года по адресу: Электросталь, улица Чернышевского, 38. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.