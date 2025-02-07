В Егорьевском музее открыли 7-й творческий фестиваль «Живые картины»

Успешно возродилось это увлечение и в наше время. На первом этапе — открытии фестиваля, в зале музея собралось порядка 50 студентов — по две команды из Егорьевского техникума и Колледжа педагогики и искусства (в том числе победители прошлого года), команды Медицинского и авиационного колледжа, Егорьевского технологического института «Станкин», а также волонтеры из Молодежного центра «Маяк».

«Мы участвовали в прошлом году, нам очень понравилось и поэтому решили снова прийти. Мы познакомились с другими командами, провели большую историческую работу, все было очень интересно, ожидаем, что в этом году будет так же», — сказала студентка Егорьевского филиала Московского областного медицинского колледжа Ксения Зверева.

Поприветствовали участников начальник отдела развития туризма Управления культуры и туризма администрации м. о. Егорьевск Светлана Аксёнова и директор Егорьевского историко-художественного музея Наталия Артёмова. Они пожелали удачи конкурсантам, после чего приступили к самому волнительному моменту 1-го этапа — жеребьевке, которая определит, какую картину какой команде предстоит «оживить». За картиной закреплен куратор — сотрудник музея. Наталия Артёмова отметила, что некоторые из них несколько лет назад сами являлись участниками и создавали свои постановки. Кстати, лучшие работы прошлых лет можно увидеть в коллекции музея, такая же судьба ждет самые удачные постановки и в этом году.

Каждый год организаторы подбирают для участников картины в определенной тематике. В этот раз тема звучит так: «Время героев». Однако, как замечают музейные сотрудники, это не только герои — защитники Отечества, но и врачи, ученые и другие известные деятели, имена которых сохранились в веках.

«У меня картина „Петр Первый на Ладожском озере — картина очень необычная, интересная. За ней стоит легенда, которую мы с ребятами попробует интерпретировать, найти новые интересные факты и, возможно, раскрыть личность Петра Первого с новой стороны“, — рассказала экскурсовод Егорьевского историко-художественного музея, куратор команды волонтеров МЦ „Маяк“ Мария Шумилова.

Конкурсантам предстоит выполнить исследовательскую работу по данным картинам и представить ее в виде театральной постановки во втором этапе фестиваля. Ежегодно на протяжении всего проведения «Живых картин» в музей каждый день приходят студенты — самая малочисленная группа посетителей таких учреждений. Благодаря фестивалю у них возрастает любовь к искусству, его понимание и заинтересованность. Это и есть цель фестиваля, как отмечают организаторы.

После жеребьёвки командам предстояло пройти арт-квиз и ответить на вопросы, связанные с искусством, в том числе и искусством Егорьевска. В частности начали с мультфильмов, в числе которых были и работы Эдуарда Успенского, родившегося в этом городе. Баллы, набранные в квизе, пойдут в общий зачет, а знания, полученные в ходе игры, помогут студентам приготовиться к исследовательской работе. Работать над постановкой они будут 2 месяца и представят проекты 28 марта.

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